Auto ribaltata a Vercurago. Traffico in tilt e automobilisti in coda

L’incidente è avvenuto in mattinata, sulla Lecco-Bergamo al confine con il rione di Chiuso

Forti disagi alla viabilità con lungo code e la viabilità a Calolziocorte completamente paralizzata

VERCURAGO – Auto ribaltata a Vercurago lungo la Provinciale Lecco-Bergamo nei pressi del confine con il rione lecchese di Chiuso. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 6.45 di oggi, giovedì 23 novembre. Tanto è bastato per creare la “tempesta perfetta” e mandare in tilt la circolazione con i pendolari diretti a Lecco bloccati sia sulla “sponda” calolziese che su quella olginatese.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il 36enne alla guida non sarebbe rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde. Forti disagi alla viabilità con lungo code verso Lecco e la viabilità a Calolziocorte completamente paralizzata.