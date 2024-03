Calolzio. Tentano di rubare un motorino a scuola, fermati dai Carabinieri

E’ successo fuori dall’Istituto Rota

Nella colluttazione un militare è rimasto lievemente ferito

CALOLZIO – Attimi di apprensione questa mattina, martedì, fuori dall’Istituto Rota di Calolziocorte dove due individui avrebbero cercato di rubare un motorino parcheggiato all’interno del cortile della scuola. Il tentato furto è stato però sventato dal pronto intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni testimoni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11 in via Lavello: stando a quanto appreso, sembra che due giovani abbiano scavalcato la recinzione del cortile della scuola appropriandosi di uno dei veicoli parcheggiati. Ad assistere la scena alcuni testimoni che hanno subito chiamato i Carabinieri.

Una volta in posto i militari hanno sorpreso i due con lo scooter rubato. Nel tentativo di fuggire ci sarebbe stata una colluttazione con i Carabinieri, nella quale un militare 41enne è rimasto lievemente ferito.

In posto si è portata un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello che ha portato l’uomo in Ospedale in codice verde. In corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Lecco.