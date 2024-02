Nomadi al Lavello: entro primavera nuove chiusure, già installate le telecamere

Il Sindaco ha emesso subito l’ordinanza che sarà attiva entro le prossime 24 ore

CALOLZIOCORTE – Nonostante le barriere già messe nei mesi scorsi in alcuni parcheggi in zona Lavello / viale De Gasperi a Calolziocorte, le roulotte e i camper dei nomadi hanno fatto ritorno in città nelle scorse ore e si sono stabilite nel nuovo parcheggio di via Padre Serviti vicino al Monastero del Lavello.

L’amministrazione di Calolziocorte ha fatto sapere che il Sindaco Marco Ghezzi ha emesso subito ordinanza pubblica che sarà attiva entro le prossime 24 ore: “In questi ultimi mesi l’amministrazione ha provveduto a chiudere con apposite transenne l’accesso alle aree principali in zona lavello, ma sono rimaste attualmente scoperte alcune aree minori. Si sta provvedendo a svolgere tutte le necessarie procedure per chiudere l’accesso anche a tutte le aree lungo via De Gasperi entro questa primavera. Questi interventi, insieme all’installazione di telecamere già avvenuta in questi mesi, contribuiranno a prevenire i fenomeni di delinquenza e a garantirne il decoro”.