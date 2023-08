Omicidio di Calolzio. Fermato il presunto omicida di Malcolm Mazou Darga

Il 23enne era stato accoltellato ieri in stazione a Calolzio

Questa mattina le forze dell’ordine avrebbero fermato uno dei presunti assassini

CALOLZIOCORTE – E’ stato fermato il presunto omicida di Malcom Mazou Darga, il 23enne accoltellato in stazione a Calolziocorte martedì pomeriggio. Fin da subito, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lecco, sono state attivate capillari ricerche da parte della locale Squadra Mobile e dalla Polizia Ferroviaria di Lecco.

Tuttavia, l’omicida in un primo momento non è stato rintracciato né presso la propria abitazione né presso il luogo di lavoro.

Successivi accertamenti hanno consentito di individuarlo a casa della fidanzata dove è stato sottoposto a un provvedimento di fermo emesso dall’Autorità Giudiziaria con l’accusa di omicidio volontario. L’omicida, classe 1998, cittadino italiano e, come il giovane ucciso, originario del Burkina Faso, terminate le formalità di rito è stato portato nella casa circondariale di Lecco.

I dettagli delle indagini restano riservati, ma pare siano state fondamentali le immagini di videosorveglianza. Le telecamere, quelle comunali lungo via Galli e via Stoppani e quelle di Trenord nel sottopasso e lungo le banchine, avrebbero ripreso tutte le fasi dell’aggressione e della fuga.

Restano da chiarire le cause dell’aggressione che si è trasformata in omicidio, sono tutt’ora in corso le indagini volte a capire i motivi che hanno portato all’uccisione del giovane.