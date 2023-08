Vigile del Fuoco ferito con un coltello durante un intervento

I pompieri erano in supporto a sanitari e forze dell’ordine per un trattamento sanitario obbligatorio

Quando il caposquadra ha aperto la porta della casa è stato ferito con un coltello

CALOLZIOCORTE – Brutta disavventura per un Vigile del fuoco di Lecco che è stato ferito con un coltello. La squadra era intervenuta a Calolziocorte in supporto all’equipe medica del 118 e alle forze dell’ordine per un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

I Vigili del Fuoco erano stati chiamati per l’apertura della porta dell’appartamento. Una volta aperta, però, il caposquadra è stato leggermente ferito da un coltello, ma fortunatamente la divisa da intervento “nomex”, che è anche in tessutoantitaglio, ha protetto il Vigile del Fuoco.