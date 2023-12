Colico. Investimento in stazione, ritardi fino a 45 minuti

Il fatto questa mattina intorno alle 6.30: purtroppo la persona coinvolta è deceduta

Ripercussioni sulla viabilità dei treni, con cancellazioni e ritardi fino a 45 minuti

COLICO – Sta provocando importanti ripercussioni sulla viabilità dei treni l’investimento in stazione a Colico di una persona avvenuto nella prima mattinata di oggi, sabato, purtroppo deceduta.

Non sono ancora note le generalità né si conoscono le dinamiche dell’incidente, verificatosi intorno alle 6.30, che ha visto l’intervento sul posto di un’ambulanza Lariosoccorso Dongo e un’automedica da Lecco, oltre all’allertamento dei Carabinieri di Lecco e di Menaggio, insieme ai Vigili del Fuoco di Como e Lecco.

L’unica cosa certa sono i ritardi sulla linea, attesi fino a 45 minuti, con ulteriore possibilità di aumento: alcuni treni potrebbero essere cancellati o viaggiare solo in alcuni tratti della linea. I viaggiatori possono consultare la circolazione in tempo reale sul sito di Trenord per aggiornamenti sul traffico ferroviario. Nel frattempo sono in corso sul luogo dell’investimento gli accertamenti da parte delle Autorità competenti.