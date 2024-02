A Pescate imbrattati i manifesti dell’europarlamentare Fiocchi: “Inutili idioti”

E’ successo nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, quattro persone riprese dalle telecamere

“Ringrazio il sindaco di Pescate Dante De Capitani per la solidarietà espressami”

LECCO – “Mentre gli agricoltori rivendicano il loro diritto di esistere e dicono basta ai fanatismi e Eurofollie dettate dai talebani integralisti rosso-verdi che sono maggioranza in Commissione in Europa, i soliti vandali della bomboletta spray si manifestano. Questi inutili idioti in modo vile, nottetempo, si sono resi protagonisti nel comune di Pescate dell’imbrattamento di un mio manifesto che contestava le ecofollie e i militanti di ‘Ultima generazione’ con insulti al mio partito ed a me”.

Il fatto sarebbe accaduto nella notte tra il 3 e 4 febbraio scorsi, a parlare è l’europarlamentare lecchese di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi: “Se costoro pensano in qualche modo di condizionare il mio agire e il mio pensiero otterranno l’esatto opposto. Troppi atti vandalici rimangono impuniti nel senso che spesso non vengono individuati e denunciati i responsabili a meno che, come fanno palesemente i militanti di ‘Ultima generazione’ blocchino la viabilità o imbrattino opere d’arte e monumenti. Per far fronte a questo fenomeno il Governo ha varato provvedimenti e sanzioni per coloro che si macchiano di questo reato”.

Fiocchi ha sporto denuncia contro ignoti: “Anche se, presumo, siano i ‘soliti noti’ che evidentemente non trovano di meglio che fare violenza verbale e politica in spregio delle leggi e della civile convivenza. Sono infine grato al sindaco di Pescate Dante De Capitani per la solidarietà espressami e che ringrazio pubblicamente”.

E’ stato lo stesso sindaco di Pescate Dante De Capitani, infatti, a denunciare quando accaduto e a ricostruire la vicenda pubblicamente via social: “Quattro coglioni venuti da Lecco a piedi nella notte tra il 3 e 4 febbraio che da via Alzaia entrano nel parco Addio Monti alle ore 1.13. Due di loro imbrattano il manifesto dell’on Fiocchi alle ore 1.32, con gli altri due nascosti come topi nel sottopasso Fornace che vogliono liberare la Palestina con lo spray… Talmente idioti da non sapere che qui a Pescate ci sono telecamere dappertutto e che il volto lo devi coprire appena entri in paese e non dopo, e che i graffiti qui durano al massimo mezza giornata”.