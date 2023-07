Addio a Edoardo Carnelli titolare dello storico negozio Simmy Moda Pelle

Commerciante illuminato, con la sua visione innovativa diede una forte impronta al settore moda-pelle

Si è spento all’età di 83 anni nella sua casa di Valmadrera: “Uomo solare e brillante, amava molto il suo lavoro”

LECCO – E’ grande il dolore per la morte di Edoardo Carnelli titolare dello storico negozio di abbigliamento Simmy Moda Pelle di via Carlo Cattaneo a Lecco. Con la sua scomparsa se ne va anche una bella pagina di storia del commercio della città: nativo di Busto Arsizio si trasferì a Lecco con la moglie Giovanna e negli Anni ’70, grazie al suo grande spirito imprenditoriale, aprì quello che per circa 30 anni non fu solo un semplice negozio di abbigliamento.

“Nel suo campo fu un vero e proprio innovatore – ricorda il genero Roberto Bario -. Sempre molto attivo, persona brillante, amante del suo lavoro. I più giovani forse non ricorderanno quelle vetrine in cima a via Cattaneo, ma chi ha qualche anno in più sicuramente ha bene in mente quel negozio che faceva parte di una rete di commercio di vicinato che negli Anni ’70/’80 fu molto importante per la crescita della nostra città”.

Un uomo solare, capace di comunicare, in molti ricordano questi tratti specifici del carattere di Edoardo Carnelli: “Era una persona sempre in movimento, soprattutto con la mente. Se in città c’era un evento particolare lui allestiva la sua vetrina a tema. Tra le varie iniziative ricordo quando organizzava delle vere e proprie sfilate di moda in via Cattaneo proprio davanti al suo negozio. Amava davvero molto il suo lavoro e nel campo della moda-pelle fu capace di dare una forte impronta alle città“.

Carnelli era un uomo conviviale e tra le sue passioni c’era il calcio: “Era tifoso del Milan e del Lecco. E proprio al Rigamonti-Ceppi, sempre in quegli anni, fece anche lo speaker durante le partite casalinghe dei blucelesti. Una passione per il pallone che si traduceva anche nella sponsorizzazione delle squadre durante i tornei estivi, tanti i forti giocatori che hanno indossato in quelle occasioni la maglia del Simmy Moda Pelle”.

Simmy altro non era che il diminutivo del nome della figlia Simona, a lei aveva voluto dedicare la sua avventura imprenditoriale che ha portato avanti con passione fino alla pensione nei primi anni 2000. Dopo aver vissuto a Lecco, negli ultimi anni si era trasferito a Valmadrera dove si è spento all’età di 83 anni. Edoardo Carnelli lascia la moglie Giovanna, la figlia Simona con Roberto, i nipoti Ilaria e Michele e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Valmadrera giovedì 6 luglio alle ore 9.45.