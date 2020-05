Allo stadio i funerali di Chiara: le indicazioni della parrocchia

Questo pomeriggio l’ultimo saluto alla 19enne di Lecco tragicamente scomparsa

Stadio aperto dalle 13.45. Posti distanziati di 1,5 metri e mascherine obbligatorie

LECCO – La parrocchia di Castello ha diffuso alcune informazioni di carattere organizzativo per i funerali di Chiara Papini, che si celebreranno allo stadio Rigamonti-Ceppi questo pomeriggio alle 14.30.

Lo stadio aprirà al pubblico alle 13.45 e saranno aperti sia gli accessi di via Cantarelli che di via don Pozzi.

“All’esterno dello stadio seguite le indicazioni che vi fornirà la Polizia Locale – spiegano dalla parrocchia – Nel rispetto delle norme sanitarie attuali chiediamo di rispettare la distanza interpersonale di 1.5 m (anche ai nuclei famigliari) e di venire con mascherina. Chiediamo alle persone anziane e ai malati di non recarsi allo stadio, ma di seguire la celebrazione da casa” sono previste infatti dirette televisive da parte delle emittenti locali.

“Riempiremo per prima la tribuna centrale (coperta) e successivamente le due curve. All’interno dello stadio seguite le indicazioni dei volontari, riconoscibili da pettorina gialla, che vi indicheranno i posti a sedere. Ad ogni ingresso troverete un dispenser per igienizzare le mani. All’interno dello stadio sarà possibile accedere ai servizi sanitari. Visto il meteo, vi consigliamo di portare un copricapo e una bottiglia d’acqua”.

Terminata la celebrazione, la salma di Chiara verrà trasportata per la cremazione, come da sua volontà. Come da volontà della famiglia di Chiara, per chi ha chiesto di poter fare una donazione, nei prossimi giorni verrà indicata la modalità da utilizzare e il progetto scelto.

Per garantire il deflusso, le persone potranno lasciare lo stadio sia dagli accessi di via Cantarelli che di via don Pozzi.