LECCO – Alle ore 15 di oggi, 10 novembre, un camion in panne sta creando qualche difficoltà alla viabilità cittadina. Il messo pesante è fermo in corso Promessi Sposi, all’altezza della rotonda con viale Monte Grappa, bloccando il traffico in salita. Il traffico in salita viene momentaneamente deviato in via Filzi e in via Caduti di Nassiriya