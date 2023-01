Camion incastrato in via Amendola, “liberato” dai pompieri

Autocarro bloccato all’incrocio tra via Amendola e via Ghislanzoni

E’ successo all’ora di pranzo. Intervengono i pompieri con l’autogru

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 12.30 di oggi, lunedì, per un mezzo pesante bloccato all’incrocio tra via Amendola e via Ghislanzoni.

I pompieri hanno mobilitato sul posto un’autogru per sollevare parzialmente il rimorchio dell’autoarticolato e posizionarlo in modo da rendere più agevole per il conducente la ripartenza.

L’incrocio è stato liberato intorno alle 14.30