Caos al rientro, traffico paralizzato dopo l’incidente sul ponte Manzoni

Schianto tra tre auto costringe a chiudere la carreggiata sud del Ponte Manzoni

Traffico deviato dalla super alle strade cittadine, tutti in coda

LECCO – Serata da dimenticare per molti automobilisti rimasti bloccati nel traffico al rientro verso casa. La causa è l’incidente accaduto sul ponte Manzoni che ha costretto a chiudere la carreggiata sud (direzione Milano) della Statale36 per la presenza dei mezzi incidentati su entrambe le corsie.

Sarebbero quattro le persone coinvolte nel sinistro, avvenuto intorno alle 18. Sul posto, mobilitati i sanitari della Croce San Nicolò ma nessuno degli automobilisti avrebbe ripotato conseguenze serie.

Ben più gravi le ripercussioni al traffico andato completamente in tilt fin dai primi minuti: con il ponte bloccato, per far defluire i veicoli è stato necessario deviare la viabilità sia per quanti viaggiavano dal lago in direzione Lecco che sono stati fatti uscire allo svincolo dell’Orsa verso il lungolago, che per il traffico in arrivo dalla Valsassina deviato all’uscita dell’ospedale.

La situazione è peggiorata di minuto in minuto con il traffico che si è paralizzato sulle vie cittadine, nella zona del Caleotto e sul lungolago, costringendo gli automobilisti a lunghe code in attesa della riapertura del ponte.