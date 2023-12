Dolore a Lecco per la morte di Giovanna Bettiga, aveva 52 anni

Una donna conosciuta e amata: “Mancherà a tutti quel tuo sorriso bellissimo”

Sposata e madre di due figli. I funerali saranno celebrati lunedì 11 dicembre alle 14.30 nella chiesa dei Cappuccini

LECCO – E’ grande il dolore a Lecco per la morte di Giovanna Bettiga, mamma di soli 52 anni. Una donna molto conosciuta e ben voluta, era sposata con Maurizio Bertarini e aveva due figli e faceva parte del consiglio d’istituto, nella componente genitori, dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. A ricordarla è stata un’amica che ha usato parole molto toccanti per una donna che se n’è andata troppo presto.

“Se ricordando una persona che conosci da quarant’anni la prima cosa che ti viene in mente è il suo sorriso, costante e sempre presente, sai di aver condiviso un pezzo di vita con qualcuno di speciale. E’ iniziata con dei grembiuli blu, i lavoretti di Suor Alfreda, i body, il saggio con gli Spandau Ballet, il cappotto senza maniche. Poi il Parini e le aule nel corridoio della palestra. E soprattutto la Spagna, il chiringuito, i Cuba libre, la paella, la mia prima e unica sbornia, i diciotto anni, l’Arqus, la Telefonica, l’insalata di riso della tua nonna la domenica sul terrazzo. Tanti anni dopo, ancora dei grembiuli, quelli azzurri dell’Ima dei nostri figli e le chiacchiere scambiate nel cortile. E quell’aperitivo in programma che aspettavamo con gioia e ci è rimasto solo nel cuore. Mancherai Giovanna, mancherà a tutti quel tuo sorriso bellissimo, soprattutto ai tuoi tre ometti come li hai chiamati nell’ultimo messaggio. Proteggili, insieme alla tua e nostra Emma che in questo momento hai sicuramente riabbracciato. Salutaci anche Barbara e Sonia, anche loro, come te, partite troppo troppo presto. Buon viaggio”.

Giovanna Bettiga lascia il marito Maurizio Bertarini, i figli Stefano ed Emanuele, i suoceri Carlo e Marialuisa, il cognato Luca con Cristina, le nipoti Francesca ed Elena, i cugini Stefania, Jacopo, Marco e Leonardo, lo zio Icaro con Michela, lo zio Oliviero, la zia Annamaria, gli amici e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Francesco ai Frati Cappuccini, lunedì 11 dicembre alle ore 14.30.