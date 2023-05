Frana a Varenna. Nessuna sostanziale novità, confermati i bus sostitutivi

Previste lunghe attese a Lecco e Colico per i trasbordi

Un quadro più preciso si avrà nella mattinata di martedì dopo i nuovi sopralluoghi

VARENNA – E’ confermato anche per domenica 21 maggio il piano di circolazione in treno e bus messo in atto da Trenord a partire da venerdì 19, per consentire gli spostamenti fra Milano e i territori dell’Alto Lago di Como e della Valtellina, in seguito alla caduta di una frana a Fiumelatte a Varenna.

Al momento non ci sono sostanziali novità sulla situazione generale che riguarda la frana e le eventuali tempistiche per la riapertura della strada e della circolazione ferroviaria. Dalla Provincia di Lecco è stato confermato che bisognerà attendere la mattinata di martedì prossimo, dopo l’esito dei nuovi sopralluoghi, per avere un quadro più preciso della situazione.

Proprio sul fronte viabilità Trenord ha fatto sapere nel pomeriggio di oggi, sabato, che la circolazione dei treni fra Lierna e Bellano rimane sospesa fino a nuova comunicazione. I treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano circolano nelle tratte Milano-Lierna e Bellano-Sondrio/Tirano, effettuando tutte le fermate previste per le corse della linea Lecco-Sondrio, che è soppressa. Ai passeggeri sono suggeriti percorsi sostitutivi su bus (ulteriori provvedimenti e aggiornamenti per i giorni successivi saranno comunicati su trenord.it e App).

Da Milano Centrale in direzione Sondrio/Tirano

A sud, i treni circolano fra Milano Centrale e Lierna, effettuando tutte le fermate fra Lecco e Lierna. Da Milano i clienti diretti verso l’Alto Lago e la Valtellina devono scendere a Lecco, dove sono attivati due collegamenti sostitutivi su bus: Lecco-Colico per chi deve poi recarsi in Valtellina e Lecco-Bellano-Varenna per chi deve raggiungere l’Alto Lago.

Da Tirano/Sondrio in direzione Milano Centrale

A nord, i treni circolano fra Sondrio/Tirano e Bellano, effettuando tutte le fermate fra Sondrio e Bellano. I clienti diretti a Lecco o a Milano devono scendere a Colico, dove possono proseguire il viaggio su bus con destinazione Lecco.

Da Lecco i passeggeri possono raggiungere la propria destinazione in treno, verso nord fino a Lierna o verso sud fino a Milano Centrale o Milano Porta Garibaldi. Per gli spostamenti fra Milano e Lecco, si suggerisce ai viaggiatori di utilizzare la linea S8 Milano Porta Garibaldi-Carnate-Lecco.

“Trenord, insieme alle istituzioni locali, sta cercando di reperire il maggior numero possibile di bus. Considerata l’emergenza in corso, sono da prevedere lunghe attese a Colico in direzione Milano e a Lecco verso la Valtellina. Si invitano i clienti a mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità. Per l’assistenza ai passeggeri, Trenord ha disposto presìdi straordinari di personale nelle stazioni”.