Giovane escursionista rimasto ferito dopo una brutta caduta sul Resegone

Pomeriggio di interventi per i soccorsi sulle montagne lecchesi, dalla Grignetta a Bobbio e Val Biandino

LECCO – E’ stato trasportato verso l’ospedale con traumi seri il 27enne soccorso nel primo pomeriggio di oggi, sabato, sul Resegone.

Poco prima delle 14 è staccata la chiamata di emergenza per un grave infortunio lungo il versante che da Morterone risale la montagna. Il giovane lecchese sarebbe scivolato, cadendo per diverse decine di metri, circa un centinaio, giù dal sentiero.

Mobilitato l’elicottero del 118 che recuperato l’escursionista che nella caduta avrebbe riportato diversi traumi. Allertato anche il soccorso alpino. Il 27enne è stato trasportato all’ospedale di Varese dove si trova ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili ma la prognosi è riservata.

Altri tre interventi in quota

Un secondo infortunio si è verificato sulla Grignetta, nella zona della Rosalba, dove è stato soccorso un 50enne, trasportato in ospedale in codice giallo.

Ai piani di Bobbio, un 48enne ferito dopo una caduta sulle piste. Anche per lui è stato previsto il trasporto in codice giallo all’ospedale.

Infine, un escursionista è stato soccorso per un grave malore che lo ha colto lungo il sentiero per la Val Biandino. Lo ha raggiunto il personale medico in elicottero.