L’allarme lanciato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica

I due soccorsi a 2100 metri di quota da squadre SAF e Drago 141

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco per due persone incrodate sulla Cresta Segantini, in Grignetta. Intorno alle ore 16.45 di oggi, domenica, squadre SAF ed elinucleo tramite Drago 141 sono entrati in azione per raggiungerle a circa 2100 metri di quota.

Dopo aver verricellato i due, li hanno condotti in salvo in un luogo sicuro.