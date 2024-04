In 5 senza “frontalini” al San Martino, riportati a valle dal Soccorso Alpino

La richiesta di soccorso è stata lanciata alle 20 circa

LECCO – Intervento in serata per i volontari del Soccorso Alpino chiamati poco prima delle 20 di questa sera, domenica, per soccorrere cinque escursionisti “bloccati” al rifugio Piazza sul monte San Martino.

I cinque, partiti stamattina da Rancio, hanno raggiunto i Piani Resinelli, quindi, sono ridiscesi dalla Val Verde arrivando al rifugio Piazza. Qui, non essendo della zona e con il buio a complicare le cose in quanto erano tutti sprovvisti di pile frontali, i cinque hanno preferito allertare i soccorsi.

I volontari del Soccorso Alpino si sono quindi mobilitati e, una volta raggiunti i cinque, li hanno riportati a valle sani e salvi.