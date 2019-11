Due piccoli interventi a causa della forte pioggia

Vigili del Fuoco al lavoro a Ballabio e La Valletta Brianza

LA VALLETTA/BALLABIO – Vigili del Fuoco al lavoro nel pomeriggio di oggi, domenica, nel comune di La Valletta Brianza. L’intervento è stato richiesto a causa di un allagamento lungo la Strada Provinciale 342. La forte pioggia, infatti, ha causato problemi nello scarico dell’acqua e i Vigili del Fuoco hanno lavorato per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Nelle ore precedenti sono intervenuti anche sulla strada che da Ballabio porta ai Piani Resinelli per la caduta di un piccolo masso sulla sede stradale. Fortunatamente, vista la lieve entità del materiale caduto, non ci sono state conseguenze sulla circolazione stradale e, in breve tempo, i Vigili del Fuoco hanno ripristinato le condizioni di sicurezza.