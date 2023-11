Intervento dei Vigili del Fuoco con l’autoscala a Malavedo

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco dopo le 12 di oggi, mercoledì

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco poco dopo le 12 di oggi, mercoledì, a Malavedo lungo corso San Gabriele, poco prima della bivio con via Quarto, lungo la vecchia Lecco – Ballabio.

La richiesta di intervento, per quanto è stato possibile apprendere, sarebbe stata lanciata per una persona rimasta bloccata in un edificio. I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono quindi giunti in zona e, con l’ausilio di un’autoscala, hanno effettuato l’intervento.

Un’operazione che ha richiesto una ventina di minuti circa e con qualche lieve ripercussione sulla viabilità, avendo dovuto sostare con l’autoscala lungo la sede stradale.