La segnalazione: “Una discarica di rifiuti lungo i binari della ferrovia”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore:

“Buongiorno, scrivo per segnalare a voi che avete modo di metterlo in luce, un problema.

Nelle zone limitrofe alla ferrovia che attraversa la nostra città si é creata nel tempo una vera e propria discarica; in particolare di rifiuti plastici che dimenticati, in primavera vengono fagocitati dalla crescita della vegetazione e in seguito tritati durante l opera di rimozione degli sterpi.

Ogni anno avviene la stessa cosa. Per evitare che tutta questa plastica diventi parte del terreno anche quest’anno sto tentando di rimuoverla ma trattandosi di diversi quintali di immondizia la questione andrebbe “allargata” per sensibilizzare su una questione che penso sia importante risolvere in una città che si vanta di essere una eco Smart city”.