Ladri scatenati a Lecco, tentativo di furto in una abitazione in via Bezzecca

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, giovedì, prima delle ore 21

I malviventi non sono riusciti a introdursi nell’appartamento ma hanno danneggiato una portafinestra

LECCO – Un nuovo tentativo di furto, nella serata di ieri (giovedì 19 dicembre), è stato segnalato a Lecco. Fortunatamente i ladri non sono riusciti a introdursi nell’abitazione, ma hanno causato danni a una portafinestra che dà sul cortile dello stabile. Dopo i furti di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, in via Bovara e piazza Cermenati, non sembra esserci pace in centro città.

Questa volta i malviventi hanno agito in via Bezzecca, nella zona del parcheggio, a due passi dal centro: “Per fortuna non sono riusciti nel loro intento anche se hanno causato danni – ha raccontato la proprietaria dell’abitazione -. Il tutto è avvenuto prima delle 21”. L’invito, dopo questa raffica di furti, è di fare molta attenzione e segnalare alla forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta.