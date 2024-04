Lecco. Aggredisce i poliziotti in Questura, arrestato 24enne

Il giovane, 24 anni, era stato fermato in via Cavour in stato di alterazione e con della droga in tasca

Condotto in Questura, ha dato in escandescenze, aggredendo gli agenti

LECCO – Gli agenti della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I fatti sono accaduti la scorsa settimana: gli agenti sono intervenuti martedì sera in via Cavour dove era stata segnalata la presenza di un soggetto molesto in stato di alterazione che prendeva a calci i sacchetti dei rifiuti esposti lungo la via, spargendone in giro il contenuto.

Una volta fermato il ragazzo, sprovvisto di documenti di identità, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish e accompagnato in Questura. Durante la compilazione dei relativi atti, il soggetto improvvisamente ha dato in escandescenza, iniziando ad inveire contro i poliziotti, scagliandosi contro di essi, sferrando calci e pugni e danneggiando anche una panchina di metallo.

Il 24enne è stato fermato non senza difficoltà dagli agenti e successivamente tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella mattinata di mercoledì 3 aprile ha avuto luogo presso il Tribunale di Lecco l’udienza di convalida, dove l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei confronti del reo la custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.