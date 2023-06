Lecco-Foggia: via XI Febbraio “blindata” e svincoli SS36 chiusi

Domenica si cingerà l’area intorno allo stadio di Lecco per il filtraggio dei tifosi

Svincoli SS36 chiusi. Centinaia di agenti per garantire la sicurezza in città

LECCO – La città si prepara alla sfida più grande: la Calcio Lecco in campo, le forze di pubblica sicurezza dentro e fuori il Rigamonti Ceppi per garantire l’ordine pubblico. La finalissima di playoff che si giocherà domenica allo stadio di Lecco comporterà un grandissimo sforzo organizzativo, inevitabili disagi alla circolazione stradale e livelli massimi di attenzione perché tutto fili liscio sul fronte della sicurezza.

Dopo le riunioni che si sono svolte in questi giorni in Prefettura, il Comune di Lecco ha emanato un’ordinanza per organizzare la viabilità attorno allo stadio (vedi articolo). Di fatto, domenica pomeriggio (dalle 14.30 fino alle 23) via XI Febbraio sarà chiusa all’altezza dell’ex area Leuci e da lì sarà organizzata la zona di filtraggio degli spettatori oltre la quale potranno passare solo i tifosi muniti di biglietto, che potranno posteggiare nel parcheggio esterno della Meridiana e nel tratto superiore di via Balicco.

Dall’altro lato, via XI Febbraio chiuderà dopo l’incrocio con corso Matteotti, cintando così l’area attorno allo stadio. Chiuderanno anche gli svincoli della Statale 36: sia l’uscita Sud che si immette su via Balicco (alle spalle del centro Meridiana) sia l’uscita Nord (Lecco-Caleotto) per evitare che il traffico confluisca in via XI Febbraio.

Sono cinquemila i tifosi che si godranno la partita dentro lo stadio, di questi oltre 800 saranno gli ultras del Foggia che raggiungeranno la città con i pullman che, in arrivo dalla SS36, saranno scortati dentro l’area di filtraggio.

Il timore riguarda i tifosi che proveranno a raggiungere lo stadio pur non in possesso del biglietto. A difesa dell’area ‘rossa’ attorno al Rigamonti Ceppi saranno schierati centinaia di agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, trecento sarebbero i rinforzi che dovrebbero giungere da altre province.

Le forze dell’ordine monitoreranno anche in centro, per vigilare che non accadano episodi di violenza o disordine prima e dopo la partita.

Se quella di domenica è sicuramente un’occasione eccezionale in termini di partecipazione di pubblico, trattandosi di una finale, è evidente però che un’eventuale promozione in Serie B della squadra cittadina comporterà delle riflessioni sulla gestione dell’area attorno allo stadio in termini di viabilità e ordine pubblico.