Mortale sulla nuova Lecco-Ballabio. Alessandro Dallatorre era dirigente dei Pulcini dell’Inter

Il tragico incidente è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato

Un minuto di silenzio sui campi da calcio delle giovanili per ricordare il 26enne

LECCO – Uno schianto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Alessandro Dallatorre è morto ad appena 26 anni nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo, in un incidente frontale contro un’altra auto lungo la nuova Lecco-Ballabio. Il 26enne era il dirigente dell’Under 10 nerazzurra.

Classe 1996 e residente a Segrate, Alessandro era un appassionato di calcio: dagli anni come giocatore nel settore giovanile della Rondinella, fino a trasformare la passione per lo sport nel suo lavoro, come allenatore e dirigente sportivo.

Il giovane aveva collaborato con il Cinisello, la Lombardina e le Aquile Brianza Taccona, prima di approdare al ruolo di dirigente accompagnatore nella pre-agonistica dell’Inter. Dopo aver appreso la notizia la società calcistica ha comunicato la sospensione di tutta l’attività dall’Under 12 all’Under 9.

Il comunicato stampa dell’Inter

“In seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandro Dallatorre, Dirigente Accompagnatore del Settore Giovanile e della preagonistica maschile, sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste nella giornata di oggi, sabato 25 marzo. Inoltre in occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell’amichevole Inter U16-Parma U16, entrambe in programma domenica 26.03.2023, verrà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle gare e le nostre squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio. FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i suoi familiari”.