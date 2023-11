Continuano le ricerche dell’alpinista Mario Conti, l’appello del Gruppo Ragni

“Se qualcuno lo avesse visto è pregato di chiamare il 112. Condividete sui vostri social l’appello”

E’ cominciato all’alba di oggi il terzo giorno di ricerche, l’allarme martedì sera dopo che il lecchese non era rientrato da una passeggiata

SONDRIO/LECCO – Sono andate avanti per tutta la giornata di giovedì e sono riprese stamattina, 17 novembre, le ricerche di Mariolino Conti, noto alpinista lecchese di 79 anni di cui non si hanno notizie da martedì scorso quando non ha fatto rientro da una passeggiata sui monti sopra Sondrio. Sul posto ci sono i tecnici del Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Protezione civile; stanno dando supporto anche il comune di Sondrio e il Gruppo Ragni di Lecco.

Nella giornata di ieri è stata bonificata l’area nei dintorni del torrente Mallero; sono stati utilizzati anche i droni del Cnsas e della Protezione civile. Già allertata per le prossime ore anche la squadra forra regionale del Cnsas Lombardo.

Intanto i Ragni della Grignetta hanno lanciato un appello via social: “Cari amici, in queste ore diversi Ragni, in collaborazione con il Soccorso Alpino e le forze dell’ordine, sono impegnati nelle ricerche del nostro socio Mario Conti, assentatosi da casa martedì pomeriggio per un’escursione in località Mossini (Sondrio) e di cui non si hanno più notizie.

Se qualcuno lo avesse visto è pregato di chiamare il 112. Vi chiediamo inoltre di condividere questo appello, lanciato dalla moglie e dai familiari, sui vostri profili social”.