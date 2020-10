Rubano due auto in due giorni, denunciati un uomo e una donna

La Polizia, con l’aiuto della Polfer, rintraccia i malviventi

L’uomo è stato fermato a Mandello, la donna nella sua dimora di Abbadia

LECCO – Rubano due auto in centro Lecco, nei guai una coppia. Nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato – Squadra Mobile, coadiuvati da dalla sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo e una donna, rispettivamente B.C. classe 1972 e C.E. 39enne, entrambi di nazionalità italiana, per aver rubato due autovetture in centro Lecco il 19 e 20 ottobre.

A seguito di un’attenta analisi degli eventi denunciati dalle vittime e grazie a una puntuale ricostruzione cronologica dei fatti, i poliziotti sono riusciti a mettere in collegamento i due furti addebitandoli alla medesima coppia, entrambi tossicodipendenti.

Grazie alle informazioni diramate immediatamente, in poco tempo una delle due autovetture rubate è stata rintracciata ad Abbadia Lariana e intercettata da personale della Polizia Ferroviaria di Lecco. I poliziotti della Polfer con i colleghi della Squadra Mobile hanno predisposto un mirato servizio di perlustrazione ad ampio raggio, poiché l’autovettura aveva fatto perdere le sue tracce.

Le ricerche hanno dato esito positivo: dopo poco tempo la medesima pattuglia della Polizia Ferroviaria ha rintracciato nuovamente la stessa auto a Mandello del Lario e, dopo un servizio di osservazione congiunto con i poliziotti della Mobile, è stato identificato uno dei due ladri, ancora in possesso delle chiavi del mezzo rubato.

Le successive attività di indagine hanno consentito di rintracciare e identificare anche la complice presso la propria casa di Abbadia Lariana. I due sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso: l’uomo anche per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.