Sbagliano via e restano bloccati, due scalatori soccorsi in Antimedale

Pomeriggio di Natale di lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino

I due, un uomo e una donna, sono stati recuperati illesi

LECCO – Sono stati raggiunti dai soccorritori e calati fino alla base della parete i due alpinisti, un uomo e una donna, soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi, 25 dicembre 2023, sull’Antimedale; sono illesi.

L’allerta era arrivato da parte della centrale nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.30. I due alpinisti avevano sbagliato la via ed erano bloccati.

Per via delle caratteristiche dell’intervento, molto tecnico e complesso, sono state inviate sul posto le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana. I due sono stati localizzati, raggiunti e portati in salvo. L’intervento è finito con il rientro delle squadre.