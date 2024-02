Soccorsi sul Monte Barro per un uomo di 64 anni infortunato

L’allarme è scattato poco dopo le 10, sul posto Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Lecco

GALBIATE – Allarme poco dopo le 10 di stamattina, 15 febbraio, per una caduta sul Monte Barro a Galbiate. I Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti con tre mezzi fuoristrada con a bordo squadre SAF per soccorrere una persona ferita nel bosco, in una zona impervia.

Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino, un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’elisoccorso da Como. Le condizioni del 64enne, fortunatamente, si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento. E’ stato comunque trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). L’intervento di soccorso tecnico urgente è terminato alle 11.15.