Lecco, ennesima aggressione in piazza Diaz: ragazzo ferito alla testa

Il giovane sarebbe stato colpito al capo con un coltello

Piazza Diaz negli ultimi mesi è teatro di aggressioni e risse

LECCO – La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata pochi minuti prima delle 23, nella notte del 6 giugno, da piazza Diaz, di fronte al Comune di Lecco: per l’ennesimo episodio di violenza nella zona.

Al loro arrivo i carabinieri e i soccorritori dell’ambulanza della Croce rossa di Lecco hanno trovato un ragazzo poco più che ventenne con una ferita d’arma bianca alla testa. Il giovane avrebbe raccontato di essere stato ferito con un coltello, di cui però sul posto non è stata trovata traccia, come non è ancora stato rintracciato il presunto aggressore.

Il 20enne, in evidente stato alterato dall’alcol, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni in codice giallo: dove la ferita al capo si sarebbe rivelata di lieve entità ed è stata suturata. Il ragazzo resta ricoverato all’ospedale, spetterà a lui la decisione di sporgere querela.

L’episodio si aggiunge alla lista di eventi violenti accaduti nella zona negli ultimi mesi, soprattutto nelle ore notturne: a fine maggio in via Giuseppe Resinelli, davanti al Liceo G.B. Grassi, un giovane di 26 anni era stato ferito con un’arma da taglio, probabilmente un coltello; soltanto pochi giorni prima nel trambusto di una rissa erano stati spaccati fioriere e arredi esterni del caffè Diaz.