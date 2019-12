Lecco. Imbrattate alcune lapidi dei partigiani: “Odio da condannare”

“Anche alla luce di questo atto vandalico, dobbiamo condannare con l’odio”

Il sindaco Brivio a Milano per manifestare al fianco di Liliana Segre

LECCO – “Settimana scorsa in città sono state deturpate, in maniera ‘scientifica’, alcune lapidi che ricordano i partigiani (e vandalizzata la targa della sede Anpi). Se da un lato le targhe sono state immediatamente ripulite dal servizio manutenzione comunale, dall’altro questo nuovo episodio vandalico dimostra quanto reale, concreto e purtroppo attuale sia il problema e quanto una presa di coscienza sia quanto mai ancora e purtroppo necessaria”.

Il sindaco di Lecco Virginio Brivio, anche alla luce di questo nuovo atto di vandalismo, ha confermato la sua partecipazione il prossimo 10 dicembre a Milano, alla manifestazione organizzata dal comune di Milano con Anci, Ali e Upi (le associazioni che rappresentano gli enti locali): “Ci sarò anche io, insieme agli altri sindaci (almeno 400) e tanti cittadini e associazioni che hanno deciso di sfilare al fianco di Liliana Segre per dire ‘no’ all’odio e all’intolleranza – ha detto il sindaco -. L’odio contro il quale ci scagliamo senza mezzi termini è quel sentimento che, dimentico di una storia che a gran voce indica all’uomo in quale direzione non andare, alimenta parole e gesti inaccettabili, che mai come ora dobbiamo con fermezza condannare”.

Il corteo, in programma alle 17.30 partirà da piazza Mercanti e raggiungerà piazza del Duomo per poi attraversare Galleria Vittorio Emanuele II e fermarsi in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino.