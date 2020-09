Malgrate, scontro auto moto sulla Provinciale

MALGRATE – Si è reso necessario l’intervento dei sanitari questo pomeriggio, sabato, poco dopo le 17 per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente avvenuto in corrispondenza della via che, dalla rotonda sulla Provinciale, porta in località Gaggio. Toccherà alle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto protagonisti i conducenti di una macchina e di una moto. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa per prestare soccorso ai feriti.