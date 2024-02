Cade con la bici in zona impervia, intervento dei soccorsi a Dervio

Un uomo di 46 anni è stato trasportato all’ospedale

Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari del Soccorso Bellanese

DERVIO – Intervento dei soccorsi intorno alle ore 16.30 di oggi, sabato 3 febbraio, nei pressi del borgo di Verginate, a Dervio, per una persona caduta con la bici in un punto impervio. Sul posto i Vigili del Fuoco con due mezzi fuoristrada e un’ambulanza del Soccorso Bellanese. L’uomo di 46 anni è stato trasportato all’ospedale, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’intervento è terminato poco dopo le 18.