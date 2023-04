Colico: in fiamme i boschi di Montecchio sud

Incendio boschivo a Colico, mobilitati in serata i Vigili del Fuoco

Le fiamme stanno interessando l’area di Montecchio Sud

COLICO – Un vasto boschivo è scoppiato nella zona di Montecchio Sud a Colico. L’allarme è scattato nella serata di domenica e sul posto sono stati mobilitati i Vigili del Fuoco.

Sono intervenute tre squadre dei pompieri dal distaccamento di Bellano con due moduli antincendio boschivo su fuoristrada e un’autobotte.

Nelle scorse ore Regione Lombardia ha emesso allerta arancione per incendi boschivi e ha messo a disposizione un numero verde (800.061.160) per segnalare eventuali eventi significativi.

Anche il Comune di Colico, già venerdì, aveva rimarcato la dichiarazione regionale di “stato di alto rischio di incendio boschivo” facendo sapere che erano entrate in vigore le norme a difesa dei boschi.

In particolare, dalla mattinata di sabato è stato stabilito “il divieto assoluto di accendere fuochi su tutto il territorio comunale e ad una distanza inferiore a cento metri dai boschi – si legge nella nota del municipio – di utilizzare barbecue o bracieri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio”.

Norme che resteranno in vigore fino alla revoca dello stato di alto rischio.

Seguiranno aggiornamenti.