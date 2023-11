Fiamme in un capannone a Dervio, intervento dei Vigili del fuoco

L’incendio è scoppiato in un capannone di via Marconi

Giornata di super lavoro per i pompieri che erano già intervenuti per un altro incendio in una ditta di Colico

DERVIO – L’allarme è scattato intorno alle ore 18.30 di oggi, domenica, per un incendio in un capannone di via Marconi a Dervio. Sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco da Bellano, Lecco e Valmadrera con due autopompe, tre autobotti e un’autoscala. Sul posto anche un’ambulanza del Soccorso Bellanese.

Nel primo pomeriggio di oggi, un altro incendio era scoppiato in una azienda di trattamento di rifiuti speciali a Colico. Anche in quel caso numerose le squadre intervenute, anche dal comando di Sondrio, per avere la meglio sulle fiamme.