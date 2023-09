Grave incidente in SS36, restano in prognosi riservata i due 19enni coinvolti

Il ragazzo e la ragazza sono ricoverati all’ospedale di Lecco

L’auto su cui viaggiavano si è ribaltata sulla SS36 all’altezza della galleria Luzzeno in direzione Lecco

MANDELLO – Sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Lecco i due giovani, entrambi di 19 anni, coinvolti in un bruttissimo incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 20 settembre, nella galleria Luzzeno in Statale 36 a Mandello.

Il ragazzo (A.C.Y., classe 2003) si trova nel reparto di chirurgia d’urgenza, mentre la giovane (M.M., classe 2004) estratta dalle lamiere accartocciate dell’auto dai Vigili del Fuoco resta ricoverata nel reparto di rianimazione dopo essere stata sottoposta a una operazione alla gamba.

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 18 in direzione Lecco, l’auto su cui viaggiavano i due giovani si è ribaltata per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi del caso. Entrambi hanno riportato ferite molto serie: il giovane, sbalzato, è stato soccorso in stato di shock con un evidente trauma addominale; la ragazza, incastrata nell’auto, è stata estratta dai Vigili del Fuoco con diversi traumi, anche lei era in stato di shock. La Strada Statale 36 è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi.