Grave incidente in galleria a Mandello: SS 36 chiusa in direzione sud

L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì, dopo le 18

Un’auto si è ribaltata in galleria Somana: chiusa la SS 36 in direzione Milano

MANDELLO – Grave incidente oggi, mercoledì, dopo le 18 lungo la SS 36 in direzione Sud all’altezza della galleria Somana.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi un’auto si è ribaltata all’altezza del km 62,500. Dalle prime informazioni a disposizione, l’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma senza coinvolgere cioè altri mezzi.

Da subito si è compresa la gravità del sinistro tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Oltre a due ambulanze del Soccorso Bellanese, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como.

Due le persone rimaste coinvolte nell’incidente: si tratterebbe di un ragazzo di 19 anni e di una ragazza di 19 anni. Entrambi hanno riportato ferite molte serie e sono stati soccorsi in stato di choc. Dopo le prime cure prestate sul posto sono stati trasferiti in ospedale a Lecco in codice rosso, corrispondente alla massima gravità.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire anche i Vigili del Fuoco che, tramite cesoie e divaricatori, hanno estratto la ragazza dalle lamiere dell’auto per poi affidarla alle cure del 118. Il ragazzo invece, a causa della violenza dell’urto, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo riportando un trauma addominale molto severo.

La strada statale 36 è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Milano, all’altezza di Mandello.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.