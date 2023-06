I Vigili del Fuoco di Bellano in festa tra simulazioni e giochi

Nel fine settimana sono andati in scena simulazioni di interventi, giochi e momenti di festa

I pompieri lanciano l’appello: “Siamo sempre alla ricerca di nuove reclute”

BELLANO – Successo per la festa dei pompieri andata in scena nel weekend appena concluso.

La manifestazione ha preso il via sabato 17 giugno con il “torneo pompier volley misto 3×3” e il moto giro organizzato in collaborazione con il Motoclub V.V.F. Sezione di Lecco. Nel pomeriggio alla foce del Pioverna una spettacolare simulazione di soccorso nautico interforze che ha visto protagonisti oltre ai pompieri, i Carabinieri di Bellano e Il Soccorso Bellanese.

Non sono mancati giochi e percorsi dedicati ai più piccoli, buon cibo e musica.

Anche la giornata di domenica ha regalato momenti di in interesse e adrenalina con la simulazione di intervento per una vettura incidentata.

I volontari hanno dimostrato le loro tecniche per la liberazione del ferito incarcerato, tagliando l’auto per estrarre la persona e consegnarla alle cure dei sanitari.

La manifestazione, oltre che un momento di condivisione e festa per il distaccamento, ha rappresentato anche occasione per avvicinare le persone e far conoscere la preziosa attività dei Vigili del Fuoco.

“Queste sono giornate importanti per farci conoscere e mostrare alle persone il nostro operato – spiega il capo distaccamento Marco Buzzella -. Siamo sempre alla ricerca di nuove reclute e nuovi volontari. Non è un percorso facile e immediato perché dalla iscrizione ci vogliono circa tre anni per diventare operativi, ma è una scelta che per chi ha passione dà grandi soddisfazioni. Se ci fossero degli interessati il sabato e la domenica ci trovano in caserma per avere le informazioni e le delucidazioni necessarie.”

Attualmente sono 19 i volontari che compongono il distaccamento.

Alla manifestazione hanno collaborato anche gli Amis di pumpier de Meraa , La Pro Loco di Vendrogno e il Comune di Bellano.

Le immagini delle due giornate concesse gentilmente da Tiziano Foto.