Incidente sulla SS36 a Colico, animale gli taglia la strada e vanno a sbattere con l’auto

Soccorsi due giovani di 27 e 29 anni di Sondrio

I due ragazzi, che stavano viaggiando in direzione Nord, sono stati trasportati all’ospedale di Gravedona

COLICO – Un animale gli ha tagliato loro la strada all’uscita di una galleria sulla Statale 36 a Colico, il giovane alla guida ha effettuato una frenata di emergenza che ha innescato una carambola, con l’auto che è andata a sbattere.

L’incidente, avvenuto in direzione Nord intorno alle 12, ha visto protagonisti due giovani di 27 e 29 anni di Sondrio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Soccorso Bellanese che ha effettuato le prime cure, per poi trasportare i due malcapitati, che nell’incidente hanno subito alcuni traumi, all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).