Ore 11.33 – Incidente sulla SS36 in direzione Nord all’altezza di Lierna

LIERNA – Incidente alle 11.33 circa di oggi, venerdì, lungo la SS36 in direzione Nord all’altezza del comune di Lierna nel tratto compreso tra Abbadia Lariana e Bellano. Da quanto è stato possibile apprendere sinora nel sinistro è stato coinvolto un solo veicolo con la conducente, una donna di 63 anni, che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale internuta sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Possibili code per chi sta viaggiando in direzione Valtellina. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto la 63enne è stata ricoverata all’ospedale in codice giallo.