Ore 14.45 – Incidente lungo la SS36 all’altezza di Colico in direzione Sud

COLICO – Incidente lungo la SS36 in direzione Sud all’altezza di Colico. Il sinistro è avvenuto 14.45 circa di oggi, giovedì, nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 65 anni alla guida di una moto trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: l’ambulanza della Croce Rossa di Colico e la Polstrada. Code e rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione Lecco.