Sabato e domenica di ricerche per trovare Mariolino Conti

Tutte le informazioni per chi volesse partecipare alle ricerche dell’alpinista lecchese

La figlia Katia: “Chi vuole dare la propria disponibilità, volontaria, mi avvisi con un messaggio o una chiamata al numero 333.4760706 “

SONDRIO – Non si è mai smesso e non si metterà di cercare Mario “Mariolino” Conti, l’alpinista lecchese di Mandello del Lario, ma residente con la moglie in località Mossini sopra Sondrio, in Valtellina, scomparso da martedì 14 novembre.

Mario, 79 anni, dopo essere uscito per la sua consueta passeggiata nei boschi dirigendosi verso la località Ronchi e quindi lungo il sentiero che porta alla località Bàssola, non ha più fatto ritorno.

Da subito sono scattate le ricerche che hanno coinvolto per giorni Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Guide Alpine, amici, conocenti, l’ausilio di elicotteri, droni, cani molecolari e termocamere, ma di Mariolino, diminutivo con cui è conosciuto da sempre nel mondo dell’alpinismo, nessuno traccia.

Fermate le ricerche ufficiali, la famiglia Conti, supportata da molti amici, ha deciso di proseguire le operazioni di ricerca che proseguiranno anche nel fine settimana.

“Sabato e domenica chi volesse partecipare in forma volontaria e, ribadiamo, volontaria, può presentarsi al parcheggio Big Bench di Triangia, frazione sondriese – spiega la figlia Katia – che si trova poco prima dell’abitato”.

L’orario per il ritrovo, sia sabato che domenica, è dalle ore 8 alle ore 9. Quindi i volontari verranno organizzati in squadre e gli saranno indicate aree e i sentieri da percorrere.

“Per una miglior organizzazione chiedo a tutti la cortesia di telefonarmi o di mandarmi un messaggio via whatsapp al numero 333.4760706 in modo da poter pianificare meglio le ricerche suddividendo le aree e ottimizzando tempi e risorse – spiega Katia – Chi volesse comunque partecipare ma è disponibile in orari diversi e non può presentarsi dalle 8 alle 9, al parcheggio Big Bench di Triangia ci sarà sempre un furgone van presidiato da un responsabile che potrà fornire tutte le informazioni e le indicazioni necessarie”.

Le ricerche di Mariolino Conti non si fermano, famigliari, amici e conoscenti continueranno a settacciare boschi e sentieri.

Ricordiamo che Mario, ha 79 anni, è alto 1 metro e 70 centimetri, capelli grigi, al momento della scomparsa indossava scarpe sportive nere, pantaloni termici bluette, maglia termica grigio chiaro e un gilet nero. Non ha con sé il telefono né i documenti. Potrebbe essere in difficoltà. Chiunque dovesse vederlo o incontrarlo può chiamare le forze dell’ordine al numero 112.