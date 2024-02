Soccorsi in azione sul Sentiero del Viandante per un’escursionista infortunata

Soccorsa una donna che stava percorrendo il tratto tra Abbadia e Lecco insieme al marito

E’ stata elisoccorsa in codice giallo

ABBADIA LARIANA – Intervento dei soccorritori nel primo pomeriggio di oggi, martedì, lungo il sentiero del Viandante tra Abbadia e Lecco: l’allarme è scattato per soccorrere una donna, infortunata in seguito a una caduta.

Stando a quanto appreso l’escursionista era insieme al marito quando si è verificato l’incidente. In posto in codice giallo si è portato l’elisoccorso di Como, inviati dal Comando dei Vigili del Fuoco anche una squadra Saf. Pronti ad intervenire in caso di bisogno anche gli uomini del Soccorso Alpino stazione di Lecco.

La donna è stata verricellata ed elisoccorsa in Ospedale.