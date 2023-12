Statale 36. Incidente nella galleria Scoglio, strada chiusa in direzione Sondrio

Un autocarro avrebbe colpito un ventilatore nella galleria Scoglio a Lierna

Per evitare l’ostacolo un furgone ha frenato ed è stato tamponato da un altro mezzo. In due all’ospedale

LIERNA – Incidente sulla Statale 36 in direzione Sondrio poco dopo le ore 10 di oggi, lunedì 11 dicembre. Da quanto appreso, la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, un autocarro in transito nella galleria Scoglio, all’altezza di Lierna, avrebbe colpito un ventilatore di aerazione con il braccio della gru facendolo piombare sulla carreggiata.

Un furgone che viaggiava dietro all’autocarro avrebbe frenato bruscamente per evitare l’impatto con il ventilatore che invadeva la corsia di destra, ma sarebbe stato tamponato da un altro camioncino.

Sul posto si è precipitata l’automedica di Lecco con un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 47 e un uomo di 54 anni, alla guida dei due furgoni che si sono tamponati.

Nessuno dei due fortunatamente sarebbe in pericolo di vita, ma sono stati trasportati entrambi all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) per i traumi riportati nell’impatto.

Sul posto gli agenti della Polstrada che dovranno ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente, allertati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco. La Statale 36 è stata chiusa in direzione Nord (Sondrio) con uscita obbligatoria Abbadia, inevitabili disagi alla circolazione stradale con rallentamenti e code all’altezza dello svincolo di Abbadia e sulla Strada Provinciale 72.

Anas ha fatto sapere che “per agevolare i flussi veicolari, il traffico leggero viene deviato in loco tra gli svincoli di 57,500 Abbadia e Bellano 75,300, i mezzi pesanti rientreranno in statale al km 91,000. Il personale Anas sono sul posto per gestire l’emergenza e permettere la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile”.