Verderio. Auto si ribalta fuori strada, soccorsa una coppia

Incidente nella notte a Verderio, auto esce fuori strada e si ribalta

Soccorsi i due giovani che erano a bordo Sul posto insieme ai sanitari anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco

VERDERIO – Stava viaggiando in direzione Bernareggio l’auto che alle 02:45 circa della notte scorsa, per cause non note, è uscita di strada finendo nel canale a lato delal carreggiata e ribaltandosi.

Nell’incidente è rimata ferita la coppia a bordo del mezzo, soccorsi dai sanitari dell’auto medica dell’ambulanza, ma fortunatamente non hanno riportato gravi contusioni e sono stati trasportati presso l’ospedale di Merate in codice verde.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri del Radiomobile di Merate per stabilire le dinamiche dell’incidente e i Vigili del Fuoco di Lecco per mettere in sicurezza la vettura.