Originario di Beverate, aveva 71 anni ed era parroco a Milano San Paolo

Commosso il sindaco Milani: “Ho un ottimo ricordo di lui che era stato anche mio insegnante di religione alle scuole medie”

AIRUNO – Dolore e commozione ad Airuno per la morte di don Mario Maggi, 71 anni, parroco di Airuno dal 1992 al 2005. Originario di Beverate, dove era nato il 23 novembre 1949 e ordinato sacerdote nel 1974 nella basilica di Sant’Ambrogio di Milano, don Mario ha svolto l’attività di vicario parrocchiale a Milano (Santa Maria Segreta) prima di prendere servizio ad Airuno nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano.

13 anni intensi, vissuti con impegno e dedizione quotidiana, prima di venire nominato parroco a San Paolo a Milano, diventando nel 2018 anche decano del decanato Zara. “Ho un ricordo bellissimo di lui che è stato anche mio insegnante di religione alle scuole medie” sottolinea il sindaco Alessandro Milani, ricordando anche il gradito omaggio ricevuto in occasione dell’inizio degli studi al liceo classico di Lecco: “Mi aveva regalato una copia del Vangelo scritta una parte in greco e una in latino. Un regalo graditissimo che conservo ancora con gelosia”.

Persona colta, profonda e dotata di una fine spiritualità, don Mario è stato capace di lasciare il segno nella comunità airunese, realtà con cui aveva mantenuto i contatti anche in questi ultimi anni vissuti a Milano: “Penso che la sua caratteristica di fondo sia stata quella di aver trattato tutti alla stessa maniera. E’ stato davvero il don di tutti, dai bambini agli anziani, diventando un punto di riferimento per la comunità e per l’oratorio”.

I funerali verranno celebrati lunedì mattina a Milano: ad Airuno don Ruggero Fabris ha previsto una cerimonia di commemorazione lunedì pomeriggio alle 15.