Autobus bloccato sul Ponte di Brivio, traffico in tilt

Un altro episodio a mandare in crisi la viabilità nel Lecchese

Il mezzo si è fermato in prossimità del ponte nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì

BRIVIO – Autobus bloccato sul Ponte di Brivio: un altro episodio sta mettendo a dura prova la viabilità del Lecchese, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì. Il mezzo si è fermato in prossimità del ponte, mandando in crisi la circolazione. Sul posto la Polizia locale i cui agenti hanno dovuto districare una viabilità a dir poco impazzita a causa del guasto. A quanto è stato possibile apprendere il bus è rimasto in panne con l’autista che non riusciva più a ingranare le marce. È stato necessario attendere l’arrivo dei meccanici per riuscire ad aggiustare il mezzo liberando così la strada dove nel frattempo si erano create code interminabili.

Un giornata all’insegna del traffico quella odierna, con l’inferno vissuto dagli automobilisti sulle strade di Lecco e paesi limitrofi a causa di un camion che ha urtato un pannello a messaggio variabile mobile sul Terzo Ponte della SS 36. Adesso, al Ponte di Brivio, un altro mezzo pesante ha reso difficoltosa la mobilità per i veicoli in strada.