Calco: calcinacci dal balcone. Ordinanza del sindaco

Il distacco è avvenuto sabato scorso: oggi l’ordinanza del sindaco Motta al proprietario e al condominio

Resta transennata l’area di parcheggio dove sono caduti i calcinacci in attesa della messa in sicurezza dei balconi

CALCO – Il sindaco Stefano Motta ha firmato oggi, lunedì, un’ordinanza per la messa in sicurezza e l’eliminazione della situazione di rischio e pericolo del balcone del condominio di Largo Pomeo da dove sono caduti dei calcinacci.

L’episodio si è verificato sabato scorso, quando lungo la strada stava passando una persona che è rimasta sfiorata dal crollo del materiale dal bancone. Allertati i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti con l’autoscala raggiungendo l’area da dove erano caduti i calcinacci.

Non solo. Hanno ispezionato tutta l’area al fine di consegnare all’amministrazione comunale una relazione circostanziata e puntuale che è servita poi per redigere l’ordinanza odierna.

“Ho provveduto a firmare il provvedimento con cui si impone al proprietario dell’appartamento in questione e a tutto il condominio di mettere in sicurezza tutti i balconi eliminando possibili rischi e pericoli” spiega il sindaco Motta che sabato sera era presente in Largo Pomeo durante le operazioni dei Vigili del Fuoco.

L’area sottostante è stata transennata subito dopo l’incidente e così resterà in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.