Cernusco, maltempo: auto in sosta colpite da un tetto scoperchiato

Danni da maltempo si sono registrati anche a Cernusco Lombardone

In via Papa Giovanni XXIII il tetto di un condominio è stato scoperchiato dal vento ed è finito su alcune auto parcheggiate

CERNUSCO – Pesanti danni da maltempo anche a Cernusco dove il violento temporale di questa notte ha creato problemi in alcune zone del paese.

In via Papa Giovanni XXIII, l’arteria che dal semaforo conduce verso Merate sulla Sp 54, alcune auto in sosta sono state colpite da parte del rivestimento di un tetto scoperchiato dalle forti raffiche di vento, come evidenziato dalle foto inviate in redazione da un nostro lettore. Sul posto si sono portati i carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati nel corso della notte in oltre venti interventi nel Meratese. Nella stessa zona sono cadute anche delle piante.

Un pioppo è stato sradicato anche in via Regina mentre in via San Dionigi si è verificato un allagamento di un tratto di strada.

Ingenti anche i danni registrati a Merate, dove un pino marittimo è crollato su alcune auto parcheggiate in via Marconi e un altro albero è finito sulla cabina dell’Enel tranciando due cavi della corrente.