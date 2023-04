E’ morto l’imprenditore Elia Penati, titolare delle omonime concessionarie d’auto

Aveva 81 anni: il funerale verrà celebrato sabato pomeriggio nella chiesa di San Giorgio a Casatenovo

Il ricordo commosso dell’onorevole Maurizio Lupi: “Un amico e un uomo di gran cuore”

CASATENOVO – Un grande imprenditore, apprezzato e stimato anche al di fuori dei confini della Brianza, dove era nato e cresciuto, dando vita a una delle concessionarie d’auto più conosciute del territorio, con sedi a Casatenovo, Cernusco e Arcore.

E’ morto ieri sera, mercoledì, Elia Penati, per tutti Elio, 81 anni, cofondatore dell’omonima azienda di rivendita delle auto.

Imprenditore lungimirante e capace, Penati si era anche distinto per l’impegno nelle realtà associative del territorio, da Vera Brianza al Lions Club Brianza Colli, passando per Cre Pegaso Brianza Onlus e la Fondazione Costruiamo il Futuro.

A ricordarlo, parlando della perdita di un amico, è anche l’onorevole Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro. “Chi non ha comprato in questi anni da lui una macchina alzi la mano! Diceva sempre che “il suo lavoro era stare sul marciapiede”, un fondatore prima dell’associazione e poi della Fondazione Costruiamo il Futuro, un padre che amava la sua famiglia di cui andava orgoglioso. Sin dall’inizio mi è stato a fianco per farmi conoscere la sua terra: la Brianza che amava e la cui cultura, il lavoro, il cristianesimo come suo dna, il volontariato come espressione della vivacità e del protagonismo della gente di Brianza, la politica come servizio al suo territorio e costruzione del bene comune. Ogni volta che mi vedeva in televisione mi chiamava e mi dava i suoi suggerimenti e la critica più grossa era “devi alzare la voce, devi farti rispettare, noi siamo con te ricordati che sei forte perché ci rappresenti!!! Hai una grande responsabilità”. E con lui e con tanti amici era nato un solido e forte legame che è poi l’esperienza più bella che ho fatto in questi 22 anni di rappresentanza di questo territorio: essere portavoce di un popolo vivo fatto di volti e di storie e costruire un legame solido, amicizia e opere”.

Lupi ricorda proprio come il premio Costruiamo il futuro sia noto da un’idea condivisa insieme a Elia, Vittore, Lino, Gianfranco, Daniele, Sergio, Anna, Paolo, Daniele, Laura, Antonio, Simone, Gianvittorio, Celso, Sergio, Alessia: “Ogni volta che in questi 20 anni saliva su quel palco a dare un sostegno alle associazioni di volontariato si commuoveva. Un uomo che è capace ancora di commuoversi anche a 80 anni vuol dire che ha un cuore grande e Elia era un grande uomo, con un cuore grande! Ciao, anche da lassù in paradiso, continuerai a far battere questo tuo grande cuore grande”.

Penati lascia la moglie Nuccia e i figli Emanuela, Simona, Luca e Laura. Il funerale verrà celebrato sabato pomeriggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Casatenovo. La famiglia ha voluto esprimere un sincero ringraziamento all’ospedale San Gerardo di Monza e ai dottori Galbiati, Pioltelli, Cassina e Corsi. Ha altresì espresso il desiderio di non ricevere fiori, ma donazioni ala Cre Pegaso Brianza odv, Cancro Primo Aiuto onlus e Associazione Lele forever odv