E’ successo questa mattina, giovedì, in via Bergamo: vittima Ezio Sala di Verderio

L’automobilista potrebbe essere stato colpito da malore

MERATE – Ha perso il controllo dell’auto e, dopo aver effettuato un tratto contromano, è finito sulla rotonda posta all’ingresso del centro commerciale di via Bergamo. Incidente mortale questa mattina, giovedì, a Merate dove a perdere la vita è stato Ezio Sala, 50 anni, residente a Verderio, di professione camionista.

L’ipotesi più accreditata che l’uomo sia stato colpito da un malore mentre, al volante di una Fiat Panda di colore bianco, stava viaggiando da Robbiate in direzione Merate per recarsi al lavoro. L’uomo avrebbe così percorso un tratto in contromano, sfiorando la carrozzeria di un’altra macchina in transito lungo la corsia opposta, finendo poi sulla rotonda.

Le condizioni sono apparse subito disperate tanto che in ausilio di ambulanza e automedica è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero da Bergamo. Purtroppo però per lui non c’è stato nulla da fare.

Presente sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale a cui spetterà il compito di risalire all’identità della persona e ricostruire esattamente quanto avvenuto.